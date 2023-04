Sălăjeni, atenţie! Fiţi vigilenţi la cumpărăturile pentru Paşte Pentru a va bucura de bunurile cumparate in perioada Sarbatorilor Pascale, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj recomanda cetatenilor sa respecte cateva reguli de protectie. “Cand va aflați la cumparaturi evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar! Cand achitati cumparaturile nu scoateti toți banii, ci doar cat este necesar. Atunci cand efectuati plata cu cardul tastati codul PIN cu discretie, pentru a nu fi observat de cei din jur! Furturile din buzunare si genti se comit in special in locurile aglomerate. Daca sunteti… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

