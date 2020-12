Carantinarea zonala pentru Zalau, Jibou si Cehu Silvaniei, valabila pana joi, 3 decembrie, nu va mai fi prelungita, potrivit unei decizii luate miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj.



CJSU a decis de asemenea instituirea unor restrictii care se vor aplica in continuare in cele trei orase si in 14 comune in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de COVID-19 este mai mare de 3 la mia de locuitori, situatia urmand a fi reevaluata dupa doua saptamani.



Astfel, purtarea mastii de protectie, incat sa acopere nasul si gura, este…