Stiri pe aceeasi tema

- Actualul prefect al judetului Salaj, Virgil Turcas, este propunerea PNL pentru functia de subprefect, care le revine liberalilor, conform negocierilor purtate in cadrul aliantei de guvernare. "Maine (luni n.r.), conducerea nationala a PNL va valida si nominaliza propunerea filialei PNL…

- Conducerea naționala a PNL va valida și nominaliza propunerea filialei PNL Salaj pentru funcția de subprefect al județului, in persoana lui Virgil Țurcaș, actualul prefect al Salajului. Celalalt subprefect va fi din partea alianței USR-PLUS, urmand sa aflam numele lui zilele viitoare. Reamintim ca in…

- Consiliul Permanent al UDMR Salaj l-a nominalizat, marti, pe actualul inspector general scolar adjunct, Dari Toma, pentru functia de prefect al judetului, anunța AGERPRES. "Dari Toma se bucura de experienta vasta in administratia publica, fiind consilier judetean la al cincilea mandat, in…

- Virgil Țurcaș și cei doi subprefecti, Romeo Sarca și Robert Vasvari, Vasile Bulgarean și Dari Toma, inspectorul general, respectiv, inspectorul general adjunct al ISJ Salaj s-au vaccinat luni. Acest articol Prefectul, subprefectii, inspectorul scolar general si inspectorul scolar general adjunct s-au…

- Ludovic Orban a tras lozul caștigator la negocieri și a obținut ceea ce și-a dorit mai mult: șefia camerei deputaților, chiar și cu unele nemulțumiri din partid. El este in acest fel al doilea PNL-ist care ocupa aceasta funcție, dupa Revoluția din 1989. Funcția ii asigura liderului PNL parghiile…

- Daca coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR îl va propune drept premier pe Ludovic Orban, președintele Klaus Iohannis spune ca îl va desemna din nou pentru aceasta funcție.”Da, daca se formeaza o coaliție care are o majoritate în Parlament și-l propune pe Ludovic Orban îl…

- Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP din cauza faptului ca partidul nu a intrat in Parlament. El a anunțat ca Marius Pașcan va fi președinte interimar și in perioada urmatoare PMP va organiza un nou congres. „Mulțumesc tuturor celor care au dat votul pentru PMP. Va suntem profund…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, și-a depus demisia din funcția de președinte al partidului, asta dupa ce PMP nu a reușit sa atinga pragul electoral și nu va intra in Parlament. Citește și: SURSE - Nicolae Ciuca are opoziție consistenta in PNL ”Vreau sa le mulțumesc tuturor cetațenilor…