Sălaj: UDMR obţine postul de prefect UDMR a obtinut postul de prefect in Salaj in urma negocierilor care au avut loc luni seara in cadrul coalitiei de guvernare, potrivit liderului judetean al formatiunii politice, Seres Denes.



"UDMR a mai avut postul de prefect in Salaj, iar persoana care a ocupat acest post s-a achitat cu brio de sarcinile care i-au revenit. La negocierile din coalitie am solicitat, nu am primit, am solicitat si s-a acceptat ca postul de prefect din Salaj sa revina UDMR", a declarat marti, pentru AGERPRES, Seres Denes.



Potrivit acestuia, inca nu a fost stabilita persoana care va ocupa respectivul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- UDMR vizeaza funcția de prefect de Cluj, Timiș, Salaj și Bihor, iar o decizie ar urma sa fie luata luni in coaliție. Nu e clar care a urma sa fie al cincilea județ vizat, dat fiind ca Uniunii ii revin cinci posturi de prefecț

