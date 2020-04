Sălaj: Şapte persoane, trimise în judecată pentru fals în declaraţii la trecerea frontierei Sapte persoane din Salaj care au revenit din Italia in luna martie au fost trimise in judecata pentru fals in declaratii dupa ce, la trecerea frontierei, au declarat ca vin din Olanda, pentru a nu fi plasate in carantina.



"Din cercetarile efectuate in cauza s-a stabilit ca la data de 27 martie, inculpatii (...) s-au intors toti din Italia, declarand in fals la Punctul de trecere a Frontierei Bors, prin completarea unor declaratii vamale false, ca s-au intors din Olanda si nu din Italia, pentru a nu fi dusi in carantina si pentru a putea beneficia doar de masura izolarii la domiciliu",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte salajeni din Derșida, Bobota, au mințit autoritațile de la frontiera Borș, zilele trecute, declarand in fals faptul ca au revenit in Romania din Olanda și nu din Italia, așa cum era in realitate. Cei opt salajeni au venit din cea mai afectata zona a Italiei, partea de nord, acolo unde a izbucnit…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel național a ajuns la 86, dupa ce, vineri seara, au fost testate “pozitiv” alte patru persoane din Timis. Sunt doi barbați și doua femei care sunt in carantina. Cu totii au venit din Italia. The post Noi cazuri de coronavirus in Timiș – patru persoane care s-au…

- Un numar de 12 persoane, printre care si un copil de doua luni, care au fost duse de jandarmi la centrul de carantina din Craiova, au stat mai bine de o ora in fata hotelului, miercuri seara, refuzand sa intre.Cele 12 persoane vin din Italia si au intrat prin Punctul de Trecere a Frontierei…

- Romanii revin in numar masiv, in țara, mai ales din Italia! Dupa ce șefii Poliției Romane au anunțat ca peste 40.000 de romani au revenit, in ultimele zile, marți seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II Autostrada cozi de mașini pe mai mulți kilometri se puteau observa pe camerele de…

- Un numar de 12 cetateni romani care se intorceau din Italia, marti, cu trei autoturisme, vor fi preluati in aceasta seara de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis si vor fi plasate intr-un loc de carantina, dupa ce au incercat sa ascunda politistilor de frontiera din vama Cenad…

- Apar noi suspiciuni de coronavirus in țara. La Timișoara, in cazul celor doua femei internate la spitalul de Boli Infecțioase dupa ce s-au simțit rau la revenirea din Italia rezultatele analizelor a infirmat infectarea cu coronavirus.

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Eleva de la Liceul de Arte, din grupul intors din Italia, plasata in CARANTINA la secția de infecțioase. Analizele vor fi trimise la Cluj, vineri dimineața Eleva de la Liceul de Arte, din grupul intors din Italia, plasata in CARANTINA la secția de infecțioase. Analizele vor…

- Trei persoane care au calatorit cu un microbuz din Italia in Romania au fost plasate in carantina in orașul Galați. Este vorba despre doi barbați și o femeie care au plecat din Brescia, potrivit Mediafax.Potrivit prefectului județului Galați, cei trei au fost preluați de autoritați de la intrarea…