- Din cauza unei defecțiuni majore pe aducțiunea Varșolț – Zalau, in zona localitații Recea Mica, lucrare pentru care nu se pot asigura modalitați alternative de alimentare, Compania de Apa Someș S.A. Sucursala Zalau va intrerupe alimentarea cu apa luni și marți, dupa cum urmeaza:

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 14.06.2020 in municipiul Campia Turzii. Furnizarea apei potabile va fi reluata la ora 14.00. Sunt afectate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PRO Romania Cluj cere Companiei de Apa Someș și Consiliului Județean Cluj explicații privind soluțiile tehnice restrictive din caietul de sarcini al licitației pentru proiectul aducțiunii de apa Cluj-Salaj. ”Guvernarea PNL se lauda ca prin inițiativele sale sprijina producția romaneasca, in timp…

- Pandemia de coronavirus nu doar ca a pus pe pauza concertele, filmarile ori spectacolele de teatru ale vedetelor, dar a inchis și multe afaceri persoanale. Printre vedetele afectate de criza provocata de coronavirus se numara și Maria Buza.

- Compania de Apa Targoviște-Dambovița anunța intreruperea furnizarii apei potabile in comuna Malu cu Flori – satul Capul Coastei, in data de 24.04.2020 incepand cu orele 11:00 pana la remediere, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție.Reluarea alimentarii cu apa se va face conform procedurilor…

- Mai multe puncte termice din sectoarele 4 și 5 ale Capitalei furnizeaza apa calda de consum sub parametrii normali, in special la orele de consum maxim, a anunțat sambata Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti. Motivul este intrarea in revizie a unor portiuni din retelele de termoficare, simultan…

- Bancile europene se pregateasc pentru cresterea creditelor neperformante din cauza crizei coronavirusului, analistii anticipand ca vor anunta constituirea unor provizioane de ordinul miliardelor si revizuirea profiturilor, atunci cand vor raporta rezultatele trimestriale, in urmatoarele doua saptamani,…

- COMUNICAT DE PRESA In contextul actual al situatiei de urgenta declarata la nivel national de Presedintele Romaniei prin Decretul Post-ul Noi probleme! Compania de Apa anunța scaderea debitelor din cauza secetei! Ar putea fi introdus program de furnizare apare prima data in Gazeta Dambovitei .