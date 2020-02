Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR si Plus vor sustine candidati comuni la functia de primar al municipiului Zalau si la presedintia Consiliului Judetean Salaj, în acest sens fiind demarate discutii de principiu, potrivit unui comunicat de presa comun al celor trei partide, citat de Agerpres."Ma bucur ca suntem…

- USR și PLUS Neamț au semnat un acord privind o candidatura comuna la alegerile locale, județul fiind primul din Moldova și al treilea la nivel național in care cele doua formațiuni politice semneaza un astfel de document, anunța MEDIAFAX.Conform unui comunicat de presa transmis vineri de USR…

- Potrivit propunerii PNL, "persoanele care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care au avut…

- Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, a explicat, la Adevarul Live, ce sistem electoral ar trebui implementat la alegerile locale: scrutin intr-un singur tur sau in doua tururi? Ce-si doreste PNL mai mult: alegeri anticipate sau primari alesi in doua tururi? Ar trebui sa mai finanteze Guvernul…

- UDMR NU vrea alegeri locale și anticipate „la pachet”. Uniunea este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa iși depuna mandatul astfel incat scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale in 14 iunie, spune Kelemen Hunor. Daca nu se va reuși…

- UDMR este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa își depuna mandatul astfel încât scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale în 14 iunie, spune Kelemen Hunor. "Voința președintelui și premierului sunt extrem…

- Premierul Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate, care ar putea avea loc in același timp cu alegerile locale. Ludovic Orban a facut anunțul imediat dupa ședința de vineri pe care a avut-o cu Iohannis, la Cotroceni, dar a refuzat sa spuna daca va demisiona…

- ​Nicușor Dan susține ca Gabriela Firea are o cota electorala de 30%, iar opoziția ar trebui sa aiba un candidat unic la Primaria Bucureștiului, daca alegerile locale se vor desfașura într-un singur tur. ​„Se confirma ca Gabriela Firea e undeva la 30%. Nu sta rau deloc fața de mandatul…