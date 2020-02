Sălaj, primul judeţ din ţară cu un acord USR-PLUS-PNL pentru alegerile locale PNL, USR si Plus vor sustine candidati comuni la functia de primar al municipiului Zalau si la presedintia Consiliului Judetean Salaj, in acest sens fiind demarate discutii de principiu, potrivit unui comunicat de presa comun al celor trei partide.



"Ma bucur ca suntem primul judet din tara unde liderii PNL si USR - Plus au avut intelepciunea si pragmatismul de a se pune de acord cu privire la o strategie comuna pentru alegerile locale. Avem, astfel, premisa de a aseza municipiul si judetul pe calea dezvoltarii si a normalitatii. In cel mai scurt timp vom comunica numele candidatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

