Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din orasul Simleu Silvaniei, Septimiu Turcas, a fost condamnat, definitiv, la trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Cluj, care mentine sentinta data in prima instanta, de Tribunalul Maramures, anunța…

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv, miercuri, 2 decembrie, pe primarul orasului Simleul Silvaniei, Septimiu Turcas, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Curtea a mentinut practic decizia din prima instanta. Edilul urmeaza sa fie eliberat din functie. Turcas este…

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv, miercuri, 2 decembrie, pe primarul orasului Simleul Silvaniei, Septimiu Turcas, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Curtea a mentinut practic decizia din prima instanta. Edilul urmeaza sa fie eliberat din functie. Acesta este…

- Primarul reales al orașului Șimleu Silvaniei, Septimiu Țurcaș, condamnat in luna iulie de Tribunalul Maramureș, la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru pentru abuz in serviciu contra intereselor publice (art.248 C.p.), așteapta in aceste zile pronunțarea soluției magistraților Curții de Apel Cluj,…

- Traian Ogagau, primarul orașului-stațiune Singeorz-Bai a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj, in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ca a refuzat sa suflet in etilotest, precum și prelevarea de mostre biologice. Ce pedeapsa a primit: Incidentul care i-a adus astazi o condamnare…

- Cunoscutul actor Claudiu Bleonț, 61 de ani, candidat din partea PNL la primaria comunei clujene de munte Beliș, a pierdut alegerile in fața candidatului PSD, Viorel Matiș, condamnat definitiv in urma cu cateva zile, pentru dare de mita, la un an și patru luni inchisoare cu suspendare pentru dare de…