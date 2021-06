Patru candidati, de la PNL, PSD, USR PLUS si un independent, sunt inscrisi pe buletinul de vot la alegerile locale partiale de duminica, pentru functia de primar al orasului Simleu Silvaniei.



Potrivit Biroului Electoral de Circumscriptie Oraseneasca Simleul Silvaniei, prima pozitie pe buletinul de vot este ocupata de candidatul PSD Romeo Sabau, urmat de Cristian Lazar - PNL, Virgil Bob - USR PLUS si candidatul independent Calin Tulbure.



Cele noua sectii de votare organizate in cadrul Circumscriptiei Orasenesti Simleu Silvaniei se vor deschide la ora 7,00, procesul de votare…