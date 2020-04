Sălaj: Michelin reia progresiv producţia la fabrica de cord metalic din Zalău Producatorul de anvelope Michelin reia progresiv productia la fabrica de cord metalic de la Zalau, uzina de anvelope din aceeasi localitate si cea de la Floresti ramanand deocamdata inchise. Compania a oprit productia in toate cele trei fabrici din Romania la finalul lunii martie, mai exact din 28 martie pentru fabrica de cord. "Din data de 8 aprilie, activitatea de productie de la Zalau Cord este reluata progresiv. Masurile sanitare necesare au fost implementate, conform cu legislatia in vigoare si cu reglementarile interne, prioritatea noastra fiind sa protejam sanatatea si siguranta angajatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

