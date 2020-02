Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova va disputa, in acest weekend, o noua partida importanta din sezonul regulat din Divizia A1 . Elevii lui Danut Pascu vor da piept cu Unirea Dej, in deplasare, intr-unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei. Partida este programata sambata, de la ora 18.00.…

- Marele om politic Iuliu Maniu va fi comemorat duminica, 9 februarie, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime” din Blaj, la implinirea a 67 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. La finalul Sfintei Liturghii va fi oficiata Slujba Parastasului pentru marele om politic roman, care s-a stins…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a avut o intalnire la Zalau (jud. Salaj) cu fermierii din regiunea de nord-vest a tarii (judetele Salaj, Cluj, Mures, Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud). Agentia este intr-un turneu prin mai multe judete din tara unde are stabilite intalniri…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a demarat zilele trecute o ampla Campanie de informare in randul fermierilor, dedicata exclusiv masurilor delegate de AFIR catre APIA din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, cu scopul de a eficientiza implementarea acestora si…

- *** GRADINITA CU P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATA” cu sediul in Zalau, strada Viitorului nr. 3 judetul Salaj, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi de nedidactic vacante: ingrijitor pe perioada nedeterminata. Informatii suplimeatare la sediul gradinitei si la telefon 0260.620874. *** Locația Brilliant…

- Cinci procurori și-au depus candidaturile pentru a obține postul de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia sunt programați la interviuri pentru data e 16 ianuarie. Lista procurorilor care candideaza pentru functia deprocuror-sef al DNA este:Mariana Alexandru - Admis la interviu 16.01.2020…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj a organizat si in acest an festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi ai judetului, evenimentul desfasurandu-se joi dupa-amiaza, la Casa Municipala de Cultura din Zalau. Nu mai putin de 61 de premii s-au acordat in cadrul evenimentului,…

- O serie de sezatori caritabile in care se vor produce ornamente de sarbatori din lana romanesca sunt organizate in aceasta perioada la Zalau, banii obtinuti din vanzarea produselor realizate urmand a fi utilizati pentru cumpararea de imbracaminte si incaltaminte ce va "incalzi" Craciunul a 40 de copii…