Zeci de localnici, alaturi de oficialitati locale si judetene din Salaj au participat, marti, la Ip, la comemorarea victimelor masacrului din aceasta localitate, din noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940, cand 157 de localnici au fost ucisi de trupele horthyste. Cu acest prilej s-au tinut slujbe religioase de pomenire a celor morti in incinta Cimitirului Eroilor si la monumentul din centrul localitatii si au fost depuse jerbe la monumentele ridicat in memoria eroilor martiri de la Ip. "Prezentul este unul in care romani, maghiari sau alte nationalitati incercam sa construim, impreuna, comunitati…