Sălaj: Mai mulţi viticultori din judeţ s-au asociat în prima cooperativă agricolă de profil Cinci viticultori din Salaj si-au adus laolalta priceperea de podgoreni si dragul de dealurile blande de acasa si au infiintat, recent, prima cooperativa agricola din judet in domeniul viticulturii. "Cooperativa 'Cramele Ulm' a fost infiintata recent, dar are deja o istorie in spate, deoarece noi de la inceputuri ne-am dat seama ca singuri nu avem nicio sansa sa concuram cu cei mari de pe piata vinurilor si, din aceasta cauza, tinand cont de faptul ca Salajul a fost o zona uitata pe harta viticultorilor, am zis ca trebuie sa ne asociem, sa ne adunam fortele si sa facem o promovare pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci viticultori din Salaj si-au adus laolalta priceperea de podgoreni si dragul de dealurile blande de acasa si au infiintat, recent, prima cooperativa agricola din judet in domeniul viticulturii. "Cooperativa 'Cramele Ulm' a fost infiintata recent, dar are deja o istorie in spate, deoarece noi…

- Pompierii militari din Covasna, cu sprijinul lucratorilor de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Covasna, actioneaza duminica, in mai multe localitati din judet, cu motopompe, pentru a impiedica inundarea gospodariilor din apropierea digurilor de aparare. "Ca urmare a avertizarii meteorologice…

- Liderul CJT, Alin Nica, a anunțat, vineri, in urma unor discuții cu principalii actori din domeniul turismului, invațamantului preuniversitar și universitar timișean, decizia inființarii unor clase HoReCa in Faget, Sannicolau Mare, Recaș, Buziaș, dar și școli de vara. Acestea se doresc a fi soluții…

- Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.530 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In judet nu a fost confirmat niciun caz nou, in ultimele 24 de ore. 1.043.803 pacienți au fost declarați vindecați. Pana astazi, 31.681 de persoane diagnosticate…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.996 de vaccinuri: 65 Moderna, 60 AstraZeneca, 437 Johnson&Johnson și 1.434 Pfizer. In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat șapte vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 218 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- Fenomenele meteo periculoase, cu consecințe grele ce pica mereu exclusive pe umerii oamenilor, ne lovesc tot mai des și au devenit deja o obișnuința pentru salajeni. Daca in urma cu zece ani, o furtuna sau o grindina inspaimantatoare reprezentau fenomene relativ rare, acum le putem considera parte din…

- In acest sens, a fost initiat un proiect de hotarare privind aprobarea Referendumului avand ca obiect modificarea hotarelor Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Buzau si Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Tintesti, in sensul unirii celor doua entitati administrative.

- „Criza de plastic” despre care vorbesc autoritațile e, de fapt, o criza de competența, dupa cum reiese din decizia unei instanțe, consultate de Libertatea. In spatele problemelor de la Evidența Persoanelor sta o licitație desființata in instanța. In ultimele luni, presa a dezvaluit ca persoanele care…