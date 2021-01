Sălaj: Investiţie privată de 5,5 milioane de dolari într-o linie de componente pentru airbag, unicat în Europa O companie multinationala a investit 5,5 milioane de dolari la fabrica sa din Zalau pentru realizarea unei linii de componente pentru airbag de ultima generatie, unicat in Europa, in care testarea componentelor este 100% automatizata. Potrivit unui comunica de presa remis luni AGERPRES, noua linie include, pe langa echipamente de precizie pentru fabricarea inflatoarelor pentru airbag, o instalatie de control unicat, prototip dezvoltat de catre echipa companiei, ce inglobeaza metode multiple de control. "Asa cum am demonstrat de-a lungul anilor, perspectiva adoptata de Tenaris este de a pune pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

