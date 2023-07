Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, la ora 20.41, pompierii Sectiei Simleu Silvaniei, au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren ce transporta țiței, aflat in gara localitatii Șimleu Silvaniei.Garnitura de tren era formata din 2 locomotive si 19 vagoane.Locomotiva afectata…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o locomotiva cu țiței in gara Șimleu Silvaniei, luni seara. La ora 20.41, pompierii Secției Șimleu Silvaniei, au fost solicitați sa intervina. Flacarile au cuprins locomotiva unei garnituri de tren ce transporta țiței. Garnitura de tren era formata din doua locomotive…

- In aceasta seara, in jurul orei 21, pompierii Secției Șimleu Silvaniei au fost solicitați sa intervina la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren ce transporta țiței, tren aflat in gara orașului Șimleu Silvaniei. Garnitura era formata din doua locomotive și 19 vagoane. Locomotiva afectata…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, intr-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Arad. Un barbat s-a intoxicat cu fum, iar parte dintre locatarii de la etajele superioare s-au evacuat. Pompierii au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, intr-un tren de calatori in care se aflau 100 de persoane, in județul Cluj. Garnitura nu era in mers, iar oamenii au coborat la timp. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la o locomotiva aflata in Gara Piatra Olt, judetul Olt, aceasta fiind decuplata de cele 14 vagoane, care sunt incarcate cu propilena. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale si au reusit sa stinga incendiul. Trenul de marfa este unul privat. Potrivit ISU Olt, trenul…

- Locomotiva unui tren de marfa, compus din 22 de vagoane incarcate cu motorina, a luat foc, miercuri dupa-amiaza la 200 de metri de gara din Oradea. Incendiul a fost stins de catre pompieri, inainte ca flacarile sa se propage la restul garniturii, potrivit news.ro.Potrivit ISU Bihor, incendiul a fost…

- UPDATE: Potrivit ISU Prahova locomotiva tracta rezervoare de biodiesel goale. UPDATE: “In jurul orei 08.20, la iesire din statia Brazi (directia Crivina), pe firul II, la locomotiva unui tren privat de marfa s-a produs o degajare de fum. Vagoanele din compunerea garniturii au fost retrase in Brazi,…