Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul aferent Programului Rabla Plus a fost modificat, in conformitate cu prevederile Ordinului 1867 / 15.10. 2020, pentru a fi introduse condiții prin care un autovehicul Tesla poate fi comercializat in cadrul Programului.

- Incepand de duminica, Franța va impune calatorilor care vin din alte țari europene sa prezinte un test PCR realizat cu 72 de ore inainte de plecare. Decizia a fost anunțata de președintele Emmanuel Macron la finalul reuniunii șefilor de stat sau de guvern din UE in format de videoconferința. „Introducerea…

- CHIȘINAU 21 ian - Sputnik. Primaria Capitalei vrea sa reamenajeze scuarul de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, sin fața cladirii Kentford Business Center, și scuarul „Nicolae V. Gogol", din preajma Palatului Republicii. In acest context, autoritațile au lansat un concurs la care doritorii pot…

- 1897: se naste Leontin Ghergariu, profesor emerit, publicist, etnograf, fondator al ziarelor Mesesul si Tara Silvaniei. S-a intamplat in 13 ianuarie 1910 – A avut loc prima transmisie radiofonica de opera: Enrico Caruso cintind pe scena Metropolitan-ului din New York este captat la 30 de km distanta.…

- Viața unuia dintre cei mai iubiți actori romani, Florin Piersic, nu a fost una fara drame. La un moment dat chiar artisul a recunoscut ca ar putea deveni subiect de film. Au trecut anii, și acum la 84 de ani, marele actor inca rememoreaza dramele din viața sa. Florin Piersic și drama surorii, Lucia…

- Inspecția Muncii a anunțat ca, in perioada 18.12.2020 ora 14:00 – 19.12.2020 ora 14:00, ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanța programate, portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului general de evidența a salariaților va fi indisponibil. Incepand cu data de 21 decembrie 2020,…

- Ciucurii folosiți la costumele populare au ajuns ornamente de brad! Este varianta romaneasca de brad promovata anul acesta de meșterul popular Virginia Linul. Braduțul poate fi admirat in muzeul inaugurat in urma cu puțin timp, la Salva. La ce pot fi folosiți ciucurii care decoreaza vestele și hainele…

- Premierele tehnice și științifice ale Timișoarei au fost incluse in cadrul unui nou muzeu, de aceasta data unul adaptat vremurilor pe care le traversam. Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul Multimedia, a lansat Muzeul digital interactiv al științei și tehnologiei informaționale. Muzeul…