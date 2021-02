Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12000 de țigarete și un autoturism au fost indisponibilizate in aceasta seara de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Jibou, in urma unor verificari in trafic. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data de 20 februarie a.c., la ora 20.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala…

- Un tanar de 32 de ani din județul Caraș – Severin s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiștii din Alba in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata, in comuna Valea Lunga. Potrivit IPJ Alba, la data de 02 februarie 2021, in jurul orei 14.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala…

- Un tanar de 18 ani s-a ales cu dosar penal pentru inselaciune, dupa ce a fost depistat de politisti in haine preotesti mergand de Boboteaza la mai multe blocuri de pe Drumul de Centura din Galati, a informat sambata Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Astfel, la data de 4 ianuarie, politistii…

- Un barbat din județul Galați s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiștii din Abrud in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat și cu numere false, avand permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 decembrie 2020, in jurul orei 14.00, polițiștii din Abrud, l-au depistat…

- Caz soluționat de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș. Trei barbați din județul Galați, cercetați intr-un dosar penal de inșelaciune, au fost prinși și reținuți pentru 24 de ore. In urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de inșelaciune, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, o femeie care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși aceasta nu deținea un permis de conducere.”La data de 8 decembrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au depistat o femeie de 33 de ani, din comuna Gilau, la volanul unui autoturism, deși nu…

- Ziarul Unirea Barbat din Doștat, depistat de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Sebeș au depistat in trafic un barbat din Doștat, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie…

- Politistii efectueaza, in aceasta dimineața, 26 de perchezitii in judet, in cadrul unui dosar privind infractiuni la regimul silvic si conexe, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In acest moment, politistii vranceni desfasoara o actiune cu efective marite,…