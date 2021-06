Sălaj: Doi bărbaţi ar fi oferit bani alegătorilor la Şimleu Silvaniei pentru a vota un anume candidat Doi barbati sunt cercetati pentru infractiunea de corupere de alegatori, ei fiind acuzati ca ar fi oferit bani unor votanti din orasul Simleu Silvaniei, in scopul de a-i determina sa voteze un anumit candidat la alegerile partiale de duminica, pentru functia de primar, au anuntat reprezentantii IPJ Salaj. "La data de 27 iunie, ora 13,31, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Simleu Silvaniei s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de corupere a alegatorilor. Din primele verificari efectuate, se pare ca doi barbati, in varsta de 39 si 49 de ani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata…

- Bogdan Stan a fost ultimul președinte al Agenției Naționale de Integritate care a primit un vot in Parlament. Mandatul sau a expirat in decembrie 2019. El a incercat o negociere secreta cu premierul Ludovic Orban pentru a i se prelungi perioada in fruntea ANI cu inca un an, prin Ordonanța de Urgența…

- Claudiu Nemes va fi noul subprefect al judetului Alba din partea formatiunii USR. Acesta a fost votat in sedinta nationala a partidului, iar propunerea va fi inaintata primului ministru pentru a face numirea.

- Partidul german al Vezilor, aflat in ascensiune de popularitate, isi nominalizeaza luni, pentru prima data in istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar in perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa.

- Doi barbați din Mureș au fost condamnați de catre judecatorii ieșeni pentru trafic de persoane. Aceștia le promiteau oamenilor locuri false de munca in Germania. Cei doi au de achitat despagubiri de mii de euro. Condamnați pentru trafic de persoane Cei doi barbați ce provin din județul Mureș au fost…

- Polițiștii din Timiș au dat, astazi, in doar cateva ore mai multe amenzi pentru nerespectarea interdicțiilor stabilite de autoritați. Agenții Secției 2 Poliție Rurala Timișoara au observat, dupa ora 18, ca intr-o sala de jocuri de noroc era activitate. Cand au intrat au gasit cinci persoane. Societatea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca a trimis corpul de control la Secția 16, dupa ce in spațiul public au aparut informații ca cei doi barbați care au depus plangere dupa ce au fost...