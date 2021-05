Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS si presedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, isi va deschide la Zalau un biroul local de europarlamentar, sambata, 22 mai, acesta fiind cel de-al treilea birou deschis in Romania, dupa cele din Brasov si Cluj-Napoca. "Iata ca a…

- Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS si presedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, isi va deschide la Zalau un biroul local de europarlamentar, sambata, 22 mai, acesta fiind cel de-al treilea birou deschis in Romania, dupa cele din Brasov si Cluj-Napoca. "Iata ca a venit…

- Tudor Șauca, jucatorul de banda dreapta al CSO Cugir, capitan al gruparii de sub Dragana, crede ca “roș-albaștrii” au capacitatea sa intoarca rezultatul manșei tur din barajul de promovare. Acum o saptamana, SCM Zalau s-a impus, pe “Municipal”, scor 2-0, ingreunand misiunea formației din Alba, obligata…

- CSO Cugir, video motivațional inaintea returului barajului de promovare cu SCM Zalau CSO Cugir incearca minunea, sa remonteze ecartul de doua goluri din tur, dupa infrangerea din Salaj, din prima manșa a barajului de promovare in Liga a 2-a. Sambata, la ora 17.30, pe Arena „CSO”, se disputa intalnirea…

- Un drum roman, vechi de aproape 2000 ani, conservat aproape in intregime, a fost descoperit pe tronsonul 3 din Autostrada Transilvania, insa descoperirea arheologica nu va opri lucrarile. Descoperirea a fost facuta de arheologi in zona localitatii Sutoru, din judetul Salaj, potrivit Zalau24.ro, portiunea…

- “Astazi, in sedinta Executivului am adoptat hotararea pentru ultimele exproprieri de culoar necesar in judetul Salaj pentru Autostrada Transilvania. Este vorba de sectorul dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau (lung de 13,5 km, in valoare de 384 milioane de lei). Antreprenorul a depus deja proiectul…

- Ziua de 8 martie reprezinta dintotdeauna simbolul cinstirii celor mai dragi ființe din viețile noastre.Anul trecut a fost un an greu și plin de provocari pentru noi toți, dar cu sprijinul doamnelor și domnișoarelor care ne-au fost alaturi zilele au fost mai senine, iar puterea de a trece peste obstacole…

- Un reprezentant al A.J.V.P.S. Salaj a sesizat un echipaj de jandarmerie cu privire la faptul ca mai mulți pescari au un comportament suspect. In urma verificarilor, trei barbați cu varste intre 20 și 37 de ani, domiciliați in județul Maramureș, au fost depistați in timp ce pescuiau prin metoda interzisa…