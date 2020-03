Sălaj: Conferinţe de dezvoltare personală pentru tinerii din Zalău Un proiect care isi propune cresterea interesului tinerilor din Zalau fata de propria sanatate mentala si stare de bine prin intermediul unor conferinte de dezvoltare personala este derulat in aceasta perioada de voluntarii clubului Impact LEGO de la Colegiul National "Silvania" din Zalau.



Potrivit unui comunicat de presa al organizatorilor, proiectul, intitulat "Eu si mintea ta", se adreseaza tinerilor cu varste cuprinde intre 14 si 25 de ani.



"Pana in luna mai, membrii clubului Impact LEGO organizeaza o serie de 10 conferinte interactive pe teme de psihologie.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

