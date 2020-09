Sălaj: Comemorare a martirilor de la Treznea Oficialitati locale si judetene au participat, miercuri, la o manifestare de comemorare a martirilor din Treznea, la implinirea a 80 de ani de la masacrele horthyste ce au avut loc in mai multe localitati din Transilvania. In cadrul evenimentului de Treznea au fost depuse jerbe de flori la Monumentul Eroilor din localitatea martir. "Daca am invatat ceva din tragicele evenimente care au zguduit lumea - razboaie, revolutii, rascoale, holocaust, crimele de sub regimurile comuniste si masacrele etnice - suntem obligati sa luptam si noi in vreme de pace impotriva intolerantei si urii rasiale, impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

