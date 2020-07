Sălaj: Colonie cu 200 de lilieci din două specii protejate, descoperită într-o bisericuţă de lemn O colonie cu circa 200 de exemplare din doua specii de lilieci protejate in Romania - liliacul mare cu potcoava si liliacul caramiziu - a fost descoperita recent intr-o bisericuta de lemn din localitatea Zalnoc, judetul Salaj, cu ocazia unor lucrari de restaurare a acoperisului lacasului de cult monument istoric.



"In momentul in care ne-am apucat sa schimbam invelitoarea, am gasit deasupra boltii o cantitate mare de mizerie facuta de lilieci. Cred ca am scos trei saci de mizerie de acolo, dar la momentul respectiv nu am dat prea mare importanta acestui fapt, mai ales ca nu am vazut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

