Candidatura reprezentantului organizatiei judetene Salaj a PNL, Cristian Lazar, la functia de primar al orasului Simleu Silvaniei a fost lansata vineri, in prezenta premierului Florin Citu, a presedintelui PNL Salaj, Lucian Bode si a altor membri ai partidului. Foto: (c) Sebastian Olaru / AGERPRES In centrul orasului Simleu Silvaniei, in fata a cateva sute de sustinatori, Florin Citu a precizat ca, daca va castiga alegerile, candidatul PNL va fi cel mai tanar primar de oras din tara. "Am venit astazi foarte bucuros sa-l sustin pentru ca are multe calitati. (...) El o sa fie cel mai tanar primar…