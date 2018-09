Implinirea a 50 de ani de la infiintarea Gradinii Botanice Jibou va fi marcata, in perioada 7-9 septembrie, prin organizarea unui simpozion la care si-au anuntat participarea specialisti in botanica din intreaga tara.



"In perioada 7-9 septembrie gazduim simpozionul dedicat implinirii a 50 de ani de la infiintarea Gradinii Botanice Jibou. Vor fi colegi si directori de la toate gradinile botanice importante din tara. Vineri va fi o parte omagiala, referitoare la cei 50 de ani, iar apoi o sesiune in plen, in care se vor prezenta lucrari stiintifice. Sambata si duminica se va merge pe…