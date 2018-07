Sălaj: Bărbat decedat după ce a fost înţepat de mai multe viespi Un angajat al unei firme de constructii a decedat, marti, dupa ce a fost muscat de viespi, in comuna Pericei, unde se afla pentru a efectua o lucrare la un drum.



"Un muncitor de la o firma de constructii facea o subforare de drum si a intrat la un cetatean in curte sa bea apa. Cum a deschis fantana - proprietarul nu prea foloseste fantana, pentru ca are hidrofor - o familie de viespi care era acolo l-a atacat. Vreo sapte viespi l-au intepat, colegii imediat l-au urcat in masina sa-l duca la spital, dar, din pacate, barbatul avea alergie si a decedat", a declarat pentru AGERPRES primarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

