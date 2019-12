Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 14 decembrie, la Politia Municipiului Zalau s-a prezentat un barbat de 48 de ani, din municipiul Zalau, care a predat suma de 1.400 de lei, despre care a declarat ca a gasit-o in fanta unui ATM din Zalau", se arata intr-o informare a de IPJ Salaj. Potrivit sursei citate, politistii au identificat…

- Un barbat si trei femei din judetul Galati au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier petrecut pe DJ 251, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati…

- Un barbat de 66 ani a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Galati unde a fost adus dupa ce a fost lovit de o masina pe DN 26, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, un barbat de 32…

- Un barbat de 30 de ani, din Salaj, a fost prins in flagrant de catre politistii satmareni in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy, el fiind arestat preventiv, informeaza, sambata, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare.Potrivit sursei citate,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Gratia, a fost retinut de politisti, dupa ce, in urma unei perchezitii efectuate la domiciliul acestuia, a fost gasita o arma letala de vanatoare, detinuta in mod ilegal, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, scrie Agerpres.…

- Un barbat de 45 de ani, din comuna Nereju, a fost ranit grav dupa ce tractorul in care se afla s-a rasturnat pe un drum forestier din extravilanul localitatii de domiciliu, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "La data de 29 octombrie, ora 15,38,…

- Un barbat de 31 de ani din comuna Contesti este cercetat de politisti dupa ce si-a impuscat vecinul cu o arma cu aer comprimat, pe care o detinea in mod ilegal, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, potrivit Agerpres.Vezi si: CTP il distruge pe Raed Arafat:…