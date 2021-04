Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 28 aprilie, debuteaza si in judetul Constanta vaccinarea marilor agentilor economici.Prima oprire a echipei medicale va fi la Santierul Naval Damen Mangalia, unde se vor imuniza pentru inceput 43 de persoane.Imunizarea se va face cu serul Pfizer., a transmis Tudorel Ene, purtator de cuvant al…

- Centrul, amenajat in parcarea Centrului Comercial „Deva Shopping City”, a fost inagurat sambata, 24 aprilie, la ora 10.00. Programul zilnic este pana la ora 19.00 și nu este necesara o programare pe platforma naționala. Nu exista nicio restricție in ceea ce privește domiciliul persoanei care solicita…

- Cetațenii romani sau straini cu drept de ședere in Romania care au inceput procesul de imunizare in alt stat și se afla pe teritoriul țarii noastre pot primi doza de rapel in centrele fixe, fara programare in platforma electronica, a transmis Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis ca persoanele vaccinate cu prima doza in strainatate pot primi doza de rapel in centrele fixe din tara, cu acelasi vaccin, fara a fi nevoie de programare in platforma. Aceste persoane trebuie…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a emis instrucțiunea care sa reglementeze vaccinarea cetațenilor romani sau straini cu drept de ședere in Romania care au inceput procesul de imunizare in alt stat și se afla pe teritoriul țarii noastre atunci cand…

- Potrivit comunicatului, rapelul se va realiza cu același tip de vaccin cu care s-a facut prima inoculare, iar beneficiarii vor contacta reprezentanții centrului ales, de preferat cu cel puțin 72 de ore inainte de data la care ar trebui sa li se administreze rapelul.Persoanele respective trebuie sa se…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a anuntat ca imunizarea deținuților din penitenciare se va realiza in special cu vaccinul produs de Johnson & Johnson."Se va distribui vaccin de la compania Johnson&Johnson, tocmai pentru a facilita vaccinarea, pentru…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca peste 110.000 de locuri sunt disponibile pentru imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Potrivit sursei citate, la acest moment, pe platforma de programare se pot face inscrieri pentru imunizarea…