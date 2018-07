Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Salaj au intervenit, marți noaptea, in cateva situații cauzate de ploile abundente inregistrate in județ in ultimele 24 de ore. La dispeceratul ISU au fost primite mai multe apeluri care semnalau beciuri și gospodarii inundate in localitațile…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Salaj au intervenit, marți noaptea, in cateva situații cauzate de ploile abundente inregistrate in județ in ultimele 24 de ore. La dispeceratul ISU au fost primite mai multe apeluri care semnalau beciuri și gospodarii inundate in localitațile…

- Aproximativ 200 de gospodarii si 20 de case din satul aradean Lalasint au fost inundate dupa furtuna de marti, pompierii militari continuand, joi, actiunile in sprijinul localnicilor, care au ramas fara aa potabila, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.Pompierii Garzii…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele ore, mai multe gospodarii din orasul Racari si comuna Cojasca au fost inundate, necesitand interventia subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița pentru evacuarea apei din acestea. La aceasta ora, 3 echipaje de…

- Aproximativ 40 de gospodarii din Drislea - comuna Trusesti au fost inundate, vineri dupa-amiaza, din cauza iesirii din matca a unui parau care tranziteaza satul, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, pompierii militari si civili…

- Sapte localitati din judetul Neamt au fost afectate de ploile torentiale care au cazut joi seara si in cursul noptii, fiind inundate mai multe gospodarii, potrivit unui raport al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Situatia cea mai grava s-a inregistrat in localitatea Trifesti unde viiturile…

- O vijelie a facut prapad, vineri dupa-amiaza, in localitatea Naruja, din județul Vrancea. Peste 4. 600 de familii au ramas fara curent electric, drumurile comunale au fost distruse de viituri, iar mai multe gospodarii au fost inundate in doar cateva zeci de minute cat a plouat torențial. In urma precipitațiilor…

- Mai multe gospodari au fost inundate joi, in comuna valceana Vaideeni, dupa iesirea din matca a raului Luncavat in urma unei ploi abundente, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Aceasta a mentionat ca traficul pe drumul care trece…