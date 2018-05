Sălaj: 2018, primul an din ultimii cinci în care a crescut suprafaţa agricolă solicitată la sprijin Un numar de 22.803 fermieri din Salaj au depus la centrul judetean APIA cereri de acordare a subventiilor pentru o suprafata totala de 134.000 de hectare, in cadrul campaniei din acest an, suprafata agricola solicitata la sprijin fiind cea mai mare din ultimii cinci ani. "In ceea ce priveste campania de preluare a cererilor 2018, Salajul se poate considera un judet de frunte al tarii. Ceea ce este cel mai imbucurator din aceasta campanie este faptul ca in ultimii cinci ani, in fiecare an am inregistrat o anumita scadere a suprafetelor solicitate, in 2018 am ajuns sa avem 134.000 de hectare, cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de vegetație la Borșa, zona Colbu. Focul s-a extins pe o suprafața de aproximativ doua hectare. Pompierii maramureșeni se lupta azi, 06.05.2018, cu un incendiu care a izbucnit in Borșa, zona Colbu. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție…

- Judetul Harghita are cea mai mare suprafata de pajisti din Romana, de peste trei sute de mii de hectare, autoritatile locale si judetene colaborand pentru intocmirea amenajamentelor pastorale, care sa permita mentinerea biodiversitatii, cresterea productivitatii si a capacitatii de regenerare a plantelor.…

- Fondul forestier in Romania a crescut, in ultimii 30 de ani, cu 260.000 de hectare, a afirmat, pentru Libertatea, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș. In opinia sa, la nivelul opiniei publice s-a creat o percepție greșita ca suprafața impadurita s-a diminuat pe motiv ca, pe șoselele patriei, au…

- Dezastru in agricultura, vremea neprielnica reușind sa distruga un procent important de rapița in județul Buzau. Peste 1.000 de hectare cultivate cu rapita, reprezentand 10% din suprafata totala a acestei culturi in judetul Buzau, au fost compromise din cauza conditiilor meteorologice neprielnice, ger…

- Proiectul „Padurea de Maine” a mobilizat circa 200 de voluntari, sambata, care au ajutat la reimpadurirea a 10 hectare din localitatea Dumbravița, județul Brașov. Comunitatea locala s-a alaturat studenților Facultaților de Silvicultura și Ingineria Lemnului de la Universitatea Transilvania din Brașov,…

- Campania de primire a cererilor unice de plata in acest an a contabilizat, pana vineri, 430.551 de cereri pentru o suprafata agricola de circa 1,306 milioane de hectare, potrivit unui comunicat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis vineri AGERPRES. Conform institutiei,…

- Alexandru Moldovan Directia Silvica Salaj isi propune pentru acest an impaduriri si lucrari de ingrijiri pe o suprafata de circa 800 de hectare din cele circa 30.000 de hectare de padure din judet aflate in administrarea statului. ‘Impaduriri vom face pe 22 de hectare, in principal in zona Cehu Silvaniei…

- Municipalitatea va amenaja o noua zona rezidentiala in Targu Jiu. In acest sens, primaria va prelua de la Ministerul Apararii o suprafata de 40 de hectare de teren care va avea mai multe destinatii. Directorul de Investitii din cadrul institutiei, Raul Chiriac, a declarat: „Avem in perspectiva…