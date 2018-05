Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei Liverpool, Mohamed Salah, va incepe marti un tratament in Spania pentru accidentarea a umar suferita la finala Ligii Campionilor cu Real Madrid.Salah va fi insotit de staf-ul medical al echipei Liverpool, iar medicul nationalei egipetene si presedintelui forului i se vor…

- "Faraonul" lui Liverpool, accidentat grav in finala de la Kiev, 3-1 pentru Real, va afla astazi daca va mai juca la turneul final din Rusia. Totul s-a petrecut extrem de rapid. In cateva clipe, Mohamed Salah, revelația anului in intreaga Europa, a fost tras de mana de Sergio Ramos, dezechilibrandu-se…

- Portarul Sergio Romero, 31 de ani, va absenta de la Campionatul Mondial din Rusia din cauza unei accidentari. Portarul lui Manchester United, titular incontestabil in naționala Argentinei, a suferit o accidentarea la genunchi și a fost scos din lotul echipei lui Jorge Sampaoli, avand nevoie de operație.…

- Atacantul egiptean Mohamed Salah, aflat in vizorul marilor cluburi europene de fotbal dupa evolutiile exceptionale reusite in tricoul lui FC Liverpool, s-a declarat "foarte fericit" la echipa engleza, pentru care a marcat 43 de goluri in 50 de meciuri disputate de la debutul acestui sezon. "Sunt foarte…

- Mohamed Salah (25 de ani), starul naționalei egiptene, poate rata Campionatul Mondial de fotbal din Rusia din cauza unui conflict intre sponsori. Mo Salah este personalitatea numarul 1 in Egipt. Mijlocașul lui Liverpool este un magnet pentru sponsori, cel mai important contract fiind cel semnat cu Vodafone.…

- Deși Romania pierduse trofeul „Rugby Europe International Championship”, dupa 16-25 cu Georgia (la Tbilisi), RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP 2018 League Table P W D L P+/- Pts Georgia 5 5 0 0 188/35 23 Romania 5 3 0 2 198/80 15 Spain 5 3 0 2 146/74 13 Russia 5 2 0 3 142/84 11 Belgium 5 2 0 3 106/182 9 Germany…

- Mohamed Salah a donat bani pentru un spital din Cairo. Atacantul face furori la FC Liverpool. Atacantul egiptean Mohamed Salah, care joaca la echipa engleza Liverpool, a donat suma de 12 milioane de lire egiptene (aproape 500.000 de lire sterline) spitalului de copii 57357 din Cairo, relateaza cotidianul…

- International Football Association Board a decis astazi ca la Campionatul Mondial din 2018 sa fie arbitraj video. Astazi, la intalnirea IFAB, VAR (video assistant referee) a trecut de teste, iar decizia a fost votata in unanimitate. Astfel, arbitrajul video a fost inclus in regulile fotbalului și va…