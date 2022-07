Stiri pe aceeasi tema

Tribunalul Special al ONU pentru Liban (TSL) i-a condamnat joi, in contumacie, pe doi membri ai organizatiei Hezbollah, in dosarul atentatului din 2005 in care au fost ucisi 22 de oameni, printre care fostul premier libanez Rafic Hariri, transmite AFP.

Parchetul national antiterorist din Paris a cerut vineri pedeapsa maxima prevazuta de lege, inchisoare pe piata fara posibilitatea reducerii, impotriva lui Salah Abdeslam, singurul membru inca in viata al comandourilor de pe 13 noiembrie 2015 care au provocat moartea a 130 de persoane la Paris si…

Un islamist in varsta de 18 ani, simpatizant al organizatiei teroriste Stat Islamic (Daesh), a fost retinut in Franta si inculpat pentru planificarea unui atac terorist, afirma surse judiciare citate de cotidianul Le Figaro.

Procurorii au cerut luni pana la trei ani de inchisoare pentru cinci acuzati in procesul intentat contra a 14 persoane care au comparut in fata unui tribunal din Belgia pentru a raspunde acuzatiei ca au ajutat celula jihadista care a comis atacurile teroriste din 13 noiembrie 2015 la Paris, soldate…

Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a marturisit ca are "inima franta" dupa ce fostul sau antrenor Boris Becker a fost condamnat la inchisoare de justitia britanica, saptamana trecuta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Emmanuel Macron a promis sa uneasca Franța dupa victoria sa decisiva in alegeri in fața lui Marine Le Pen, dar se pare ca nu toți alegatorii sunt dispuși sa il imbrațișeze pe președintele reales. Aflat la o plimbare in Cergy, la periferia Parisului, Macron a fost lovit cu roșii. Din fericire pentru…

Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a cerut luni "eliberarea imediata" a filantropului turc Osman Kavala, condamnat la inchisoare pe viata de un tribunal din Istanbul, informeaza AFP si Reuters.

Un tanar simpatizant al gruparii jihadiste Statul Islamic a fost condamnat miercuri in Marea Britanie la inchisoare pe viata fara posibilitatea eliberarii conditionate, pentru uciderea deputatului conservator David Amess, relateaza AFP.