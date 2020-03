Sala și traseul pentru obținerea permisului de conducere, suspendate în următoarea lună Sala și traseul pentru obținerea permisului de conducere, suspendate in urmatoarea luna in Eveniment / on 17/03/2020 at 10:14 / La nivelul Instituției Prefectului au fost luate mai multe masuri privind limitarea infecțiilor cu noul coronavirus, vizate de demers fiind și serviciile din subordinea instituției. Astfel, in ceea ce privește Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, s-a decis ca pentru o perioada de 30 de zile, incepand de marți, 17 martie, cu posibilitatea de prelungire in funcție de evoluția situației actuale, sa fie suspendata activitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

