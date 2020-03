Sala Radio din București anulează evenimentele din perioada următoare Decizia se subscrie masurilor anuntate deja de autoritati pentru evitarea raspandirii coronavirusului in Romania. Aceasta perioada poate fi prelungita in funcție de deciziile organelor competente. Informația a fost transmisa de RADOR . De masura autoritaților sunt afectate și alte manifestpri sportive și culturale din țara. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Toate evenimentele programate sa aiba loc la Sala Radio din Bucuresti in luna martie au fost anulate, potrivit unui anunt facut luni de institutie.„Incepand din data de 9 martie 2020 se anuleaza toate evenimentele cu public programate la Sala Radio pana la data de 31 martie 2020. Decizia se…

