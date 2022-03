Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit astazi cu secretarul de stat american Antony Blinken, care face o vizita la Chișinau, in cadrul unui turneu european in șase țari.

- Un razboi informațional se desfașoara, in ultimele saptamani, in estul Europei, pornind de la criza din Ucraina. Știrile false afecteaza nu doar Ucraina ci și țarile vecine acesteia. Republica Moldova nu va introduce starea de mobilizare și nu va intra in razboi. Acest punct de vedere a fost exprimat,…

- De joi, 24 februarie, ziua cand Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, in Romania au intrat aproximativ 89.000 de refugiați ucraineni si au iesit 50.000, potrivit datelor comunicate marți, 1 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, pe teritoriul Romaniei se afla aproximativ 39.000 de refugiați din…

- Peste 120 de persoane au venit de la Chisinau la Iasi cu un tren care a efectuat o cursa speciala, majoritatea acestora urmand a se imbarca in avioane de pe Aeroportul International Iasi. Oamenii se tem pentru viata lor dar si pentru a celor dragi lasati acasa la Odesa, in Ucraina: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/26-feb-ora-16-Vox-refugiati-Iasi.mp3…

- Aproape 2.000 de refugiati ucraineni au traversat astazi frontiera in Republica Moldova dupa inceperea operatiunii militare ruse in Ucraina, a informat ministrul de interne de la Chisinau, Anda Revenko, transmite EFE. ‘Pana acum am inregistrat circa 1.900 de cetateni ucraineni care au traversat frontiera…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat, dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate pe tema Ucrainei, ca țara noastra este gata sa primeasca, la momentul de fața, citeva zeci de mii de refugiați din țara vecina, informeaza noi.md Șefa statului a mai precizat ca mai multe curse cu destinația…

- Republica Moldova este gata sa primeasca câteva zeci de mii de refugiați ucraineni. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate. „La punctele de trecere a frontierei cu Ucraina se atesta o creștere a fluxului de tranzit.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat astazi, la Antena 3, ca o eventuala invazie a Federației Ruse in Ucraina va provoca un val de refugiați care vor fugi din calea conflictului, una din țarile de destinație fiind Romania. Dincu a spus ca deși „exista ingrijorare privind o posibila degradare…