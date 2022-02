Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al UDMR Targu Mureș, dr. Vass Levente, care in prezent deține funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, a lansat vineri, 28 ianuarie, un indemn de incurajare catre primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan. "Aduna-te, Zoltan!", a scris dr. Vass Levente pe pagina…

- Primarul municipiului Targu Mures, Soos Zoltan, a declarat joi, 27 ianuarie, pentru www.agerpres.ro, ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) are in instrumentare o plangere privind angajari in institutie, dar care nu ar avea legatura cu ultimele dezvaluiri dintr-o investigatie de presa, el adaugand…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au publicat in dezbatere publica, pe pagina web proprie, www.tirgumures.ro, proiectul de buget al instituției pentru anul 2022. Rezumativ, propunerea de buget pentru acest an prevede venituri de 622,2 milioane de lei (comparativ, execuția bugetara a…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a oferit miercuri, 19 ianuarie, cu prilejul unei conferințe de presa, detalii despre distribuirea lemnului ce a format construcția bradului de Craciun caritabil din zona Ceasului cu Flori din centrul orașului, proiect inițiat de Rotaract Club Teka. „Se…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, anticipeaza o diminuare a taxelor de salubrizare "in viitor", ca urmare a demararii, incepand din 17 ianuarie 2021, a colectarii selective a deșeurilor reciclabile. "Pentru inceput, colectarea selectiva va fi implementata in zonele cu locuințe individuale…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat joi, 23 decembrie, in cadrul emisiunii online One2One, ca autoritațile locale din "Orașul Trandafirilor" au demarat procedurile pentru construirea a șapte parcari supraetajate in cartiere și a unei parcari subterane in zona centrala, langa fostul…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a participat vineri, 17 decembrie, la alegerile interne pentru stabilirea noului președinte al UDMR Mureș, eveniment care a avut loc in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș. Cu acest prilej, edilul șef din "Orașul trandafirilor" și-a exprimat…

- Cei mai buni sportivi și antrenori ai Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș din anul 2021 au fost distinși marți, 14 noiembrie, de catre conducerea clubului. Au fost premiați 84 de sportivi și antrenori, dintre care s-a remarcat Benke Zoltan, care a cucerit podiumul de 8 ori anul acesta la popice,…