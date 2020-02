Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 14 ianuarie 2020, a fost semnat contractul de finanțare intre firma SPEED TRANS ALPIN SRL și Compania Naționala de Investiții (CNI), pentru reabilitare și modernizare a Așezamantului Cultural al orașului Campeni (Casa de cultura). Contractul are o valoare de aproape 50 de miliarde lei vechi, iar…

- Primaria Targu Jiu va inchiria sau concesiona prin licitație publica spațiile disponibile la Stadionul Municipal. Conform primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a fost realizat un studiu de oportunitate de catre o firma de specialitate. Studiul de oportunitate va fi prezentat luna aceasta in ședința…

- Localitațile Șoimuș, Leorinț și Meșcreac din comuna Radești vor beneficia in curand de rețele de alimentare cu apa, respectiv de rețele de canalizare, printr-o investiție de peste 6,6 milioane de lei. Primaria comunei Radești a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Manastirea Valea Bistrei de langa Campeni va beneficia in curand de o noua cladire cu destinația sala de mese, chilii și anexe. Printr-un proiect finanțat de Compania Naționala de Investiții (CNI) se dorește crearea unui spațiu in acord cu cerințele vieții monahale. Construcția va crea noi oportunitați…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a lansat o licitatie de 1,67 miliarde lei pentru reabilitarea litoralului, fiind vizate zonele Costinesti, Olimp, Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și 2 Mai, potrivit unui anunț postat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, scrie Mediafax.ro.Vor fi realizate…

- Primaria municipiului Alba Iulia cumpara utilaje in valoare de peste 1,8 milioane de lei, pentru repararea și intreținerea, in regim propriu, a drumurilor nemodernizate aflate in administrare. Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Compania Nationala pentru Investitii (CNI) a anuntat semnarea contractului pentru Sala Polivalenta Pitesti, valoarea acestuia fiind de aproximativ 82 milioane lei. Noua baza sportiva, cu o capacitate de circa 5.000 de locuri, va putea gazdui competiții de nivel național și internațional, precum și evenimente…

- Gradinița din comuna Vințu de Jos va fi modernizata printr-un proiect de peste 1,1 milioane de lei. In cadrul cladirii vor fi create noi spații pentru servicii sociale, birouri sau activitați educative și de socializare. Primaria Comunei Vințu de Jos a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…