Stiri pe aceeasi tema

- Sala de sport de la Topolovatu Mare prinde contur dupa ce Compania Nationala de Investitii a anuntat la finele anului trecut aprobarea acestui proiect. Sala de sport va avea 180 de locuri si va costa aproximativ 8 milioane de lei. „Acesata sala este foarte necesara pentru scoala, pentru ca peste 250…

- Consilierii locali brașoveni au aprobat protocolul prin care se va preda Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației prin Compania Nationala de Investitii terenul in suprafata totala de 12.9704 mp in vederea finanțarii și construcției Salii Polivalente. Un alt proiect aprobat a…

- Consiliul Județean Buzau a obținut finanțarea pentru modernizarea unui drum județean important pentru dezvoltarea turismului din județul Buzau. Este vorba despre șoseaua care asigura accesul spre Vulcanii Noroioși. Proiectul are o valoare estimata de 96.000.000 lei si presupune refacerea carosabilului…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat nemulțumit de sumele alocate de Compania Naționala „Apele Romane" pentru lucrarile de regularizare a unor cursuri de apa din municipiul Campulung Moldovenesc. Gheorghe Flutur a spus, dupa o vizita in acest ...

- Prima sapa la șoseaua de mare viteza din Valea Prahovei mai are de așteptat cel puțin trei ani. Compania de Drumuri intenționeaza sa scoata la licitație completarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic pentru Autostrada Ploiești – Brașov, cu finanțare din fonduri europene. Doar ca acest…

- Primaria comunei Sopot a acordat, in ultimii ani, mare atenție modernizarii drumurilor. Primarul Catalin Traistaru spune ca proiectele de infrastructura sunt esențiale pentru localitate. Astfel, in mandatul edilului, a fost asfaltat drumul comunal DC 73 Belot – Bașcov, pe o lungime de 4 kilometri. Proiectul…

- Compania Naționala de Administrare a infrastructurii Rutiere a desemnat caștigatorul licitațiilor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și ale proiectelor tehnice necesare construcției drumurilor expres Pașcani – Suceava și Suceava – Siret. Joi, 6 august, CNAIR a transmis adresele de comunicare…

- Ordinul de incepere a lucrarilor la sala de sport de la Spermezeu a fost emis. Topografii au fost in teren. ”Constructorul mi-a promis ca va fi gata in termenul dat in ordinul de incepere. Toți cetațenii se bucura de acest proiect, dar in special echipa de volei a comunei” a declarat Sorin Hognogi.…