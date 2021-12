Sală de sport modernă, pentru elevii din comuna Sălciua: Investiție de peste 6 milioane de lei Sala de sport moderna, pentru elevii din comuna Salciua: Investiție de peste 6 milioane de lei Sala de sport moderna, pentru elevii din comuna Salciua: Investiție de peste 6 milioane de lei Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru lucrari de proiectare și execuție in cadrul proiectului „Sala de sport școlara, 102 locuri, Sat Salciua de Sus, comuna Salciua, județul Alba”. Valoarea totala estimata a contractului este de 6.556.708,06 lei, fara TVA. Obiectivul avut in vedere reprezinta o investiție utila pentru uzul didactic in… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

