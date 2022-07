Sală de sport de peste 1,5 milioane de euro în Stațiunea Polovragi Stațiunea turistica de interes local Polovragi, din județul Gorj, va beneficia de o sala de sport ultramoderna, care va fi construita de Compania Naționala de Investiții. A fost scos la licitație contractul care vizeaza proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor pentru obiectivul de investiție: „Construire sala de sport cu tribuna de 180 locuri– proiect tip – sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj. Licitația este programata pe 28 august, iar bugetul alocat de catre Compania Naționala de Investiții… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mic segment dintr-un drum comunal din comuna Golaiesti va fi refacut de Compania Nationala de Investitii cu un cost estimat de 2,9 milioane de lei. Suma este mare in raport cu lungimea portiunii din DC 16 care urmeaza sa intre in santier, dar primarul Costel Manoliu ne-a precizat ca este vorba de…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat recent semnarea contractelor de execuție pentru 15 creșe din țara, finanțate cu bani de la bugetul de stat și care vor fi construite prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Printre aceste 15 creșe se numara…

- Creșa noua, pentru 40 de copii, in Aiud: Licitația de peste 8.4 milioane de lei, lansata in SEAP Creșa noua, pentru 40 de copii, in Aiud: Licitația de peste 8.4 milioane de lei, lansata in SEAP Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație…

- Compania clujeana de construcții KESZ Romania a caștigat, impreuna cu SDC Proiect Cluj, contractul pentru Centrul Balneoclimateric Multifuncțional (CBM). Contractul acontat de KESZ și SDC Proiect vizeaza proiectarea și execuția CBM, din orașul Covasna. Proiectul este finanțat de catre Compania Naționala…

- Sala de sport moderna pentru Școala Gimnaziala Petrești: Licitația, in valoare de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Sala de sport moderna pentru Școala Gimnaziala Petrești: Licitația, in valoare de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul…

- Sala de sport moderna in comuna Stremț: Peste 6.4 milioane de lei pentru tribune cu 102 locuri, teren de baschet, tenis și volei Sala de sport moderna in comuna Stremț: Peste 6.4 milioane de lei pentru tribune cu 102 locuri, teren de baschet, tenis și volei Compania Naționala de Investiții a lansat…

- Dupa doar cateva zile de la licitatia pentru refacerea si reabilitarea unor drumuri afectate de inundatii, comuna Sipote cauta sa ofere un nou contract, mai mare, pentru modernizarea unor drumuri locale. Prima licitatie fusese organizata de Compania Nationala de Investitii, care a alocat aproape 6 milioane…

- Consiliul Judetean (CJ) Dolj a marit serios miza proiectarii noului complex sportiv care se va construi in locul stadionului „Tineretului“. Arena de legenda a fotbalului craiovean va fi pusa la pamant in acest an, pentru a face loc unei sali multifunctionale cu peste 6.500 de locuri, zone comerciale…