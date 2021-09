Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a emis marți Hotararea nr. 163 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc pe raza județului Cluj, in contextul pandemiei de COVID-19.

- Mai multe țari au devenit vulnerabile din cauza schimbarilor climatice. Aceste state sunt „pe cale de dispariție” din aceasta cauza. Aproape 50 de state sunt in aceasta situație. Cel mai disperat semnal de alarma vine din Maldive, unde impactul crizei climatice este descris ca “absolut catastrofal”.…

- Franta se așteapta sa primeasca in aceasta vara un numar de 50 de milioane de vizitatori straini. Majoritatea turiștilor straini așteptați ar proveni din Europa. „In acest an speram sa primim 50 de milioane de turisti straini, fata de 35 de milioane anul trecut, si 90 de milioane in 2019. Sezonul estival…

- HBO Max a inceput sa ofere utilizatorilor de Snapchat episoade intregi ale unor seriale originale, care pot fi vazute, prin streaming, in cadrul platformei sociale. HBO Max a lansat o mini-aplicatie de Snapchat, prin care difuzeaza episoade intregi ale unora din serialele proprii. Vor fi disponibile,…

- Dupa șoarecele fotografiat pe rafturile unui magazin Mega Image din Sectorul 1 , o noua rozatoare a fost surprinsa de cumparatori. De aceasta data la Auchan Cluj, in Iulius Mall Cluj, de un client, care facea cumparaturile cu familia. „Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care manca…

- Primarii a 50 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din județul Argeș și-au exprimat intenția de a incepe sau continua lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale, in cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare, acordata de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate…

- Igor Grosu neaga faptul ca fostul ministru al Economiei din Guvernul Sandu, Vadim Branzan, ar fi pus in lista neagra a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.

- Un fenomen astronomic deosebit se petrece astazi. Este vorba despre eclipsa de Soare, ce poate fi observata ca o eclipsa parțiala, in jumatatea de nord a Romaniei. De la Alba Iulia, acoperirea discului Soarelui este de 0,1-0,3%. Fenomenul poate fi observat astfel: marginea Lunii va atinge discul Soarelui.…