Sala de jocuri Laser Tag, locul unde uiti de toate grijile si stresul acumulate !

Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in timpul unui turneu de jocuri video la un mall din Jacksonville, statul american Florida. Doi oameni au fost ucisi si 11 raniti, iar atacatorul s-a sinucis inainte de interventia politiei.

- Atac in Florida, duminica noapte (26 august). Cel puțin trei oameni au murit, inclusiv autorul atacului, și mai mulți au fost raniți. Atacatorul a deschis focul in cursul unui turneu de jocuri video ce se desfașura intr-un restaurant din orașul Jacksonville. Mike Williams, șeriful din Jacksonville,…

- Mai multe persoane au murit, duminica, intr-un atac armat la Jacksonville, Florida, au anuntat autoritatile locale, fara sa precizeze numarul deceselor. Presa locala afirma ca potrivit surselor din politie au fost ucisi cel putin patru oameni, iar aproximativ 10 sunt raniti. Biroul serifului sustine…

- Bruxismul este o parafunctie a aparatulului masticator caracterizata prin scrasnirea, frecarea sau inclestarea dintilor, in timpul noptii sau in timpul zilei, in mod constient sau nu. Acesta este nociv pentru dantura si articulatiile temporo-mandibulare si poate crea probleme de estetia dentara.…

- In timpul sarcinii, Adda a avut cateva probleme serioase legate de kilogramele in plus pe care le-a acumulat, insa, cu foarte multa ambiție, vedeta a reușit sa slabeasca, iar acum se bucura din plin de trupul sau.

- Stresul, alegerile alimentare gresite si mancatul in graba sunt doar cateva dintre motivele pentru care ti-e foame tot timpul. Schimbarile mici pot impiedica acest lucru! De ce ti-e foame tot timpul? Iata motivele 1. Pentru ca ai mancat ceva gresit. Un croissant, o gogoasa sau un baton de ciocolata…

- Timpul indelungat petrecut in spatiile interioare, fie ca vorbim despre propria locuinta sau despre birou, poate avea consecinte negative asupra sanatatii. Stresul si anxietatea sunt cauzele care provoaca tot felul de boli si care apar ca urumare a unui mediu ambient poluat. De fapt, toxinele din atmosfera…