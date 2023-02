Un barbat a incendiat sala de asteptate a Politiei Huedin, in timp ce politistii intocmeau actele procedurale intr-un dosar care il viza. Intrucat usa nu a putut fi folosita, persoanele aflate inauntru au fost scoase din cladire pe un geam, iar agresorul a fost imobilizat de politiști. Sindicatul Europol a postat miercuri, pe Facebook, o […] The post Sala de asteptate a Politiei Huedin, incendiata de un recidivist agresiv. Anterior, barbatul facuse live pe Facebook, in timp ce ii injura pe politisti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .