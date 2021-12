Sak Noel si Chesca lanseaza Arcade, piesa dedicata jocului care ti-a schimbat copilaria

Stiri pe aceeasi tema

- Sak Noel si Chesca lanseaza „Arcade”, piesa dedicata jocului care a schimbat multe copilarii. Cei doi, printre cei mai cunoscuti artisti latini din lume, colaborare inedita cu o casa de discuri din Romania.

- Interpretul hitului „California” revine in atenția fanilor cu o noua piesa antrenanta și fresh. Mario Joy lanseaza azi piesa „Flava” la care a filmat un videoclip incitant, palpitant și foarte interesant, bineințeles, in colaborare cu Sprint Music! Mario Joy revine in atenția fanilor și lanseaza o piesa…

- Probabil ca nimic nu este mai greu decat sa suferi din dragoste, sa simți ca te topești de dorul celuilalt, dar sa nu poți face nimic pentru a-l intoarce din drum. Așa s-a intamplat și in cazul Alexandrei Cebotar, care a decis sa-i scrie o piesa celui care i-a frant inima. Prima Dragoste, așa cum este…

- AMNA lanseaza la „La ușa mea”, o piesa sensibila despre vulnerabilitate și modul in care alegem sa suferim, departe de ochii lumii. Compus de catre artista alaturi de Robert Toma și Alex Parker, „La ușa mea” este un single care scoate in evidența prin versuri dorința omului de a arata mereu societații…

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…

- Dupa o serie de hit-uri precum „Lost in Istanbul” sau „The Violin Song”, piese ce s-au bucurat de succes atat in țara cat și peste hotare, Brianna lanseaza un nou single alaturi de Global Records. „Kiss me when I’m drunk” este despre iubirea ce te poate duce pe culmile fericirii, dar și in sens opus.…

- Membrii trupei Manifest, Syan Lion și Seladon colaboreaza din nou, dupa 22 de ani și lanseaza piesa „Manifest”, prin intermediul careia cei doi artiști iși doresc sa uneasca romanii de pretutindeni, amintindu-le cat de importanta este dragostea pentru muzica și nu numai. „Pentru cei care nu știu, Manifest…