Sajid Javid, noul ministru de interne britanic

- Prim-ministrul britanic Theresa May l-a numit, luni, pe Sajid Javid in funcția de ministru de Interne, inlocuind-o pe Amber Rudd, care a demisionat duminica din cauza unui scandal provocat de tratamentul acordat anumitor rezidenti pe termen lung originari din Caraibe si etichetati gresit ca imigranti…

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica. Reuters a obtinut de la o sursa guvernamentala confidentiala confirmarea stirii difuzate cu putin timp înainte de BBC. Ulterior, informatia a fost confirmata si de un purtator de cuvânt al premierului Theresa May. …

- Guvernul May si in special Rudd au fost in ultimele doua saptamani tintele criticilor opozitiei, pe fondul unei crize legate de situatia imigrantilor originari din Caraibe. Lunea trecuta, ministrul de interne anuntase ca guvernul britanic va acorda compensatii unora din imigrantii caraibieni…

- Unii membri ai guvernului britanic au mers pana acolo incat au comparat cu 'Germania nazista' politica destinata sa creeze 'un mediu ostil' pentru imigratia ilegala pe vremea cand premierul britanic Theresa May se afla la conducerea Ministerului de Interne, a declarat joi fostul sef…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a afirmat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic, Theresa May, privind retragerea din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.