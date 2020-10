LOVITURA…Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui a ramas, incepand cu data de 5 octombrie, fara cei 20 de ambulantieri si asistenti pe care i-a angajat la inceputul pandemiei. In luna aprilie a acestui an, guvernul Romaniei a creat cadrul legislativ pentru ca institutiile medicale aflate in lupta cu coronavirusul sa poata face angajari directe, fara concurs. Articolul SAJ Vaslui a ramas fara 10% din personal in plina pandemie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .