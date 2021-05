SAJ Gorj vrea să angajeze 6 medici Serviciul de Ambulanța Județean Gorj face angajari. Instituția se confrunta cu un deficit major de cadre medicale de specialitate. Este nevoie in primul rand de medici specialiști in domeniul respectiv. In acest sens, conducerea Serviciului de Ambulanța Județean Gorj a scos la concurs un numar de 6 posturi de medici specializați in lucrul cu persoanele preluate de ambulanțe in timpul intervențiilor. Pe langa cele șase posturi de medic, au mai fost scoase la concurs alte doua posturi de personal administrativ. Este vorba de un post de lacatuș mecanic și un post de magazioner. Postul de lacatuș… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

