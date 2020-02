Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, judetul Arad, au depistat douazeci si cinci de cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei.In data de 23.02.2020, in jurul orei 23.30, politistii din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu au depistat nouasprezece cetateni din Irak, Palestina si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei, a informat sambata IGPF. Astfel, vineri, 21 februarie, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu judetul Arad au depistat optsprezece cetateni din Siria, Iran si Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei.In data de 19.02.2020, in jurul orei 22.00, politistii din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu au depistat patru cetateni afgani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei. Alti sapte cetateni straini, proveniti din Egipt, Siria si Maroc, au fost depistati tot in zona de competenta…

- Sapte cetateni din Egipt, Siria si Maroc au fost depistati de politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei, informeaza un comunicat transmis luni de catre reprezentantii ITPF Oradea."In data de 16 februarie, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu, judetul Arad, au depistat sapte cetateni din Siria si Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei.In data de 04.02.2020, in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Sectorului…