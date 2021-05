Saint Gobain a semnat un acord pentru preluarea Duraziv de la antreprenorul Daniel Guzu

Stiri pe aceeasi tema

- Francezii de la Saint-Gobain, una dintre cele mai vechi compani inca active, fondata acum peste 350 de ani, negociaza cu antreprenorul roman Daniel Guzu achizitia producatorului de materiale de constructii Duraziv. Daca cele doua parți se ințeleg, urmatorul pas ar fi obtinerea aprobarii de la Consiliul…

- Accident grav pe DN1B, zona Popas Merei. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism dinspre Merei catre Stalpu, un șofer de 33 de ani, din Merei, la intersecția DN1B cu Dj203 G, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus pe DN1B pe direcția Ploiești catre Buzau, de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs vineri, la ora 05.20, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brașov, 94 km NE de Ploiești, 100 km S de Bacau, 114 km V de Galați, 116 km NV de Braila, 145 km N de București, 166 km…

- Trei persoane au fost trimise in judecata de DNA Ploiesti dupa ce au importat din Turcia zahar pe care l-au declarat la vama ca fiind sare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 7 milioane de lei. Potrivit buletinului de presa emis, miercuri, de DNA, trei inculpati (doi dintre ei reprezentanti…

- Cutremur in zona Vrancea.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca in ziua de 14 martie, ora 20:54 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 137 km.Cutremurul s a produs…

- Turneul Valoare va avea turul in perioada 2-4 aprilie Campionatul Național al Juniorilor 1 la handbal masculin și-a consumat prima etapa, cea a turneelor pe Grupe Geografice, pe care focșanenii de la CSM 2007 au absolvit-o cu succes, in timp ce handbaliștii de la CSS au ramas pe loc. Regulamentul de…

- Din primele informații oferite de ISU Prahova, incendiul a izbucnit azi noapte, in jurul orei 01:37, in curtea fabricii de mobila, cuprinzand materiale din lemn depozitate in doua incaperi și peretele unei vulcanizari din apropiere. Suprafața afectata a fost de 200 mp.La fata locului au fost mobilizate…