- Meciul dinte FC Sevilla și AS Roma este capul de afiș al optimilor de finala ale Ligii Europei. Andaluzii au caștigat 5 meciuri din 6 in faza grupelor, iar in șaisprezecimile de finala au trecut cu mare greu de formatia romanesca CFR Cluj, dupa doua remize, scor 1-1 in deplasare

- Șahtar Donețk este la un pas de sferturile de finala ale Ligii Europei. "Minerii" se pregatesc de meciul celei de-a doua manșe a optimilor de finala, cu gruparea germana VfL Wolfsburg. In partida-tur, in deplasare in Germania, discipolii lui Luis Castro s-au impus cu 2-1.

New York City FC, echipa la care evolueaza Alexandru Mitrita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului "MLS is Back".

- Sferturile de finala ale Ligii Europa au fost stabilite, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon, potrivit news.ro.Optimile de finala ale competitiei inca nu s-au incheiat, din cauza pandemiei de coronavirus. S-au disputat din prima mansa confruntarile LASK – Manchester United,…

- Vineri, 10 iulie, va avea loc tragerea la sorți a sferturilor și semifinalelor Europa League. Aceasta va incepe la ora 14:00 și va avea loc la sediul UEFA de la Nyon. Astazi vor avea loc 3 trageri la sorți: una pentru sferturi, una pentru semifinale și ultima pentru stabilirea echipei „gazda” in finala,…

- Vineri, 10 iulie, va avea loc tragerea la sorți a sferturilor și semifinalelor Ligii Campionilor. Aceasta va incepe la ora 13:00 și va avea loc la sediul UEFA de la Nyon. Astazi vor avea loc 3 trageri la sorți: una pentru sferturi, una pentru semifinale și ultima pentru stabilirea echipei „gazda” in…

- Compania Naționala de Investiții a publicat, marți, noi fotografii cu stadiul lucrarilor de la arenele din Ghencea și Giulești. Daca la Stadionul Steaua lucrarile sunt tot mai aproape de a fi finalizate, arena Rapidului începe sa prinda contur. Stadionul Rapid: …

- In aceasta saptamana se desfasoara Campionatele Nationale de Seniori la sah online, un turneu organizat de Federatia Romana de Sah ca o alternative la sahul la tabla in acest an in care calendarul competitional a trebuit revizuit complet datorita pandemiei COVID 19. La turneu participa 16 jucatori…